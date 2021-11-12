Прокуратура заставила владельца магазина в Карелии снизить цены на продукты

Прокуратура Медвежьегорского района Карелии при проверки торговой точки выявила нарушения федерального законодательства, регулирующего вопросы ценообразования на продукты питания и товары первой необходимости.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.



Во время проверки выяснилось, что один из индивидуальных предпринимателей Медвежьегорска установил торговую наценку выше предельно допустимого уровня для социально значимых продовольственных товаров. В их числе капуста, помидоры, картофель свежего урожая.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района индивидуальному предпринимателю внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, цены приведены в соответствие с действующими требованиями», — говорится в сообщении прокуратуры.