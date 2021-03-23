Прокурор Муезерского района объявил предостережение жителю поселка Карелии за экстремистские материалы

В поселке Лендеры Муезерского района мужчина получил предостережение за размещение экстремистских материалов на своей странице в соцсети, сообщили в Погрануправлении ФСБ Карелии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Пограничного управления ФСБ по Карелии выявили 38-летнего жителя приграничного района республики, который размещал в интернете материалы экстремистского характера.

Житель поселка Лендеры Муезерского района, ныне проживающий в Петрозаводске, размещал в открытом доступе на своей странице в соцсети аудиозаписи, направленные на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе, а также изображения, пропагандирующие и публично демонстрирующие нацистскую атрибутику и символику.

Рассмотрев переданные сотрудниками ФСБ материалы, прокурор Муезерского района объявил экстремисту предостережение о недопустимости нарушения законодательства РФ о противодействии экстремистской деятельности, участии в ее осуществлении. После чего селянин самостоятельно удалил экстремистский контент из социальной сети.