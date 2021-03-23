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Прокурор Муезерского района объявил предостережение жителю поселка Карелии за экстремистские материалы

Новости. Криминал
11:28, 24 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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В поселке Лендеры Муезерского района мужчина получил предостережение за размещение экстремистских материалов на своей странице в соцсети, сообщили в Погрануправлении ФСБ Карелии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Пограничного управления ФСБ по Карелии выявили 38-летнего жителя приграничного района республики, который размещал в интернете материалы экстремистского характера.

Житель поселка Лендеры Муезерского района, ныне проживающий в Петрозаводске, размещал в открытом доступе на своей странице в соцсети аудиозаписи, направленные на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе, а также изображения, пропагандирующие и публично демонстрирующие нацистскую атрибутику и символику.

Рассмотрев переданные сотрудниками ФСБ материалы, прокурор Муезерского района объявил экстремисту предостережение о недопустимости нарушения законодательства РФ о противодействии экстремистской деятельности, участии в ее осуществлении. После чего селянин самостоятельно удалил экстремистский контент из социальной сети.

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Комментарии

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zanoza
2021-03-24 12:41:46
Вот так бы с коррупционерами боролись!
David .
2021-03-24 11:48:11
Да похоже это Кирка попался! :)
кир
2021-03-24 12:31:01
Davidка против нашей страны. Илия уехал в Хайфу, а он боится как сторож усер в финку. Где ещё такую халяву найдешь как у нас?
David .
2021-03-24 12:44:06
кир, Вся твоя бестолковая жизнишка тому подтверждение! :)
Off
2021-03-24 11:43:21
Во первых ничего не надо публиковать ВКонтакте. Там все мониторится органами. Во вторых надо бы привлечь Штирлица к уголовной ответственности.. за публичную демонстрацию нацистских символов. :)
театральный критик
2021-03-24 12:01:08
Off, тряхани плакатиком на мосту. Поддержи педофила
Ниндзя
2021-03-24 11:34:28
Смотря что он выложил в соц сеть!?
Хорошо, что сразу руки в наручники не заковали, умные и понимающие прокурор и ребята из ФСБ !!!
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