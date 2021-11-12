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Прокурорская проверка показала, что дома в Петрозаводске строили с нарушением проектной документации

Новости. Общество
09:23, 28 Декабря 2021
фото: © obyektiv.press

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Затянувшееся строительство двух многоквартирных домов в Петрозаводске потребовало вмешательства прокуратуры для защиты прав дольщиков.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии, строительство домов на улице Балтийская началось в 2018 году, но из-за проблем, появившихся у застройщика и подрядной организации, стройка затянулась, сроки передачи готовых квартир дольщикам сорваны.

Прокуратура Петрозаводска совместно с государственным строительным надзором взяла под контроль ход строительства. Проверка показала, что дома строили с нарушениями проектной документации. Прокуратура направила подрядчику представление об устранении нарушений. Компания выполнила это требование.

В декабре 2021 года государственный строительный надзор выдал заключение, что дома соответствуют требованиям проектной документации, после чего решением администрации Петрозаводска объекты были введены в эксплуатацию.

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