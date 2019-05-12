Прощание с Владимиром Левкиным, бывшим зампред ЦИК Карелии, пройдет в Сулажгоре

Известие о том, что умер бывший зампред ЦИК Карелии Владимир Левкин, пришло 11 мая.

Прощание с Владимиром Александровичем Левкиным состоится 14 мая с 12.00 до 13.00 в храме во имя вмч. Димитрия Солунского, м-н Сулажгора.

Автобус для желающих принять участие в церемонии прощания с В.А.Левкиным будет отправляться от здания Законодательного собрания Республики Карелия (ул. Куйбышева, дом 5) 14 мая в 11.30.

Владимир Левкин родился в 1951 году.

Более 20 лет он отдал работе в избирательной системе Карелии. В созыве 2011-2016 он занимал должность заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Карелии, в том числе, много времени уделял работе со средствами массовой информации. Журналисты карельских СМИ не раз отмечали профессионализм и открытость Владимира Александровича Левкина, его прекрасные человеческие качества - честность, порядочность и доброту.

Редакция "Столицы на Онего" выражает соболезнования родным и близким Владимира Александровича Левкина.