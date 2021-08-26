«Просто хочется рыдать»: гонщица из Петрозаводска плачет, потому что пропустит Гран-при Бельгии W Series из-за коронавируса

Российская участница женской серии автогонок W Series Ирина пропустит Гран-при Бельгии W Series из-за коронавируса.

В соцсети на своей странице Ирина Сидоркова написала, что сложившаяся ситуация с положительным тестом на COVID-19 и пропуском гонки довела ее до слез.

«Я просто в это не верю! Это трагедия! У меня сегодня положительный тест на ковид. Ну, как так? В воскресенье в Москве отрицательный, во вторник в Бельгии отрицательный, а сегодня положительный! Симптомов никаких! Чувствую себя замечательно! Но теперь я без гонок! Просто хочется плакать, нет — скорее даже рыдать», — написала Ирина в Facebook.

Ранее сообщалось, что этап W Series в Бельгии пройдет 27–28 августа.

Петрозаводская гонщица Ирина Сидоркова занимает 7-е место в зачете пилотов W Series.