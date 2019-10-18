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Новости. Общество
10:12, 18 Октября 2019

Просто хороший текст о красоте внутренней и внешней

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Журналистка, блогер, акционист Наталья Ермолина рассказала о возрасте счастья и прекрасных ощущениях в нем.

- Не знаю, как это объяснить, но в последнее время ловлю себя на странном эффекте - будто глаза мои умеют сбрасывать земные годы жизни и часть тяжелой биографии человека, на которого гляжу. Смотрю на пожившую уставшую леди с хозяйственными сумками, а вижу юную Весну из Боттичелли. Достаточно зафиксировать взгляд - и через пару секунд я уже в восхищении - до чего же красивое молодое лицо. Начинаю смотреть насквозь. Откидываю нарощеную маску из прожитых лицевых судорог, обезобразившую исходник, и вижу суть. Даже становится немного жутковато в такие моменты. Что это: двойное зрение, ясновидение, дар или натренированность видеть в человеке лучшее?

Какой это возраст, когда ты посвящен в главный секрет: когда все так видишь, немного насквозь и с любовью, читайте здесь.

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Комментарии

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Американец
2019-10-18 10:44:19
очередная статья ни о чем
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