"Просто раздавать деньги – не серьезно": Парфенчиков назвал условия поддержки сельского хозяйства

Глава Карелии Артур Парфенчиков поддержал позицию министерства сельского хозяйства по субсидированию молочного производства – предприятия получают деньги при условии модернизации.

Об этом губернатор заявил на совещании правительства республики.

"Для того, чтобы успешно заниматься сельским хозяйством, нужно повышать и плодородие почвы, заниматься мелиорацией, заниматься механизацией…Масса должна быть встречных обязательств, которые дают нам основания полагать, что те средства, которые мы отдаем, не растворятся где-то, а действительно пойдут на развитие…Здесь я полностью поддерживают жесткую позицию Минсельхоза. Более того, я даже был в каком-то смысле инициатором такого подхода…Просто так раздавать деньги, понимая, что земля истощается, зарастает, ничего не происходит, новая техника не закупается – это несерьезный подход. В конечном итоге, понятно, что все это умрет", - сказал Парфенчиков.

Ранее условия субсидирования молочного производства вызвали критику со стороны ряда предприятий.

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