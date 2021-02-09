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"Просто раздавать деньги – не серьезно": Парфенчиков назвал условия поддержки сельского хозяйства

Новости. Экономика
11:30, 10 Февраля 2021
фото: "Республика" / Сергей Юдин
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Глава Карелии Артур Парфенчиков поддержал позицию министерства сельского хозяйства по субсидированию молочного производства – предприятия получают деньги при условии модернизации.

Об этом губернатор заявил на совещании правительства республики.

"Для того, чтобы успешно заниматься сельским хозяйством, нужно повышать и плодородие почвы, заниматься мелиорацией, заниматься механизацией…Масса должна быть встречных обязательств, которые дают нам основания полагать, что те средства, которые мы отдаем, не растворятся где-то, а действительно пойдут на развитие…Здесь я полностью поддерживают жесткую позицию Минсельхоза. Более того, я даже был в каком-то смысле инициатором такого подхода…Просто так раздавать деньги, понимая, что земля истощается, зарастает, ничего не происходит, новая техника не закупается – это несерьезный подход. В конечном итоге, понятно, что все это умрет", - сказал Парфенчиков.

Ранее условия субсидирования молочного производства вызвали критику со стороны ряда предприятий.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-02-10 13:31:38
Почему комменты не закрыты ?
Вася
2021-02-10 12:55:04
Богомолов назвал Россию страной вертухаев и рабов
stranger
2021-02-10 12:41:18
По Жванецкому, посеяли, вырастили, собрали ... верю. Привезли ,где начинается государство ... дальше не верю.
User
2021-02-10 12:05:30
Видимо, серьезно - их просто не раздавать.
Изя
2021-02-10 11:50:41
А как серьезно ? За откаты и распилы ?????? Олонецкому молокозаводу бы помог лучше , цены бы не было :)
Вася
2021-02-10 11:49:47
Именно поэтому за прошлый год в Великобританию было вывезено 320 тонн золота
Изя
2021-02-10 11:56:23
в том и дело , Вассссилий . что ворье и бараны кругом ))) :)
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