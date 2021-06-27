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Простоявший почти 30 лет долгострой корпункта «Останкино» снесли в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:15, 28 Июня 2021
фото: Мария Смирнова / Губерния Daily

В Петрозаводске снесли заброшенное недостроенное здание корреспондентского пункта «Останкино».

Об этом сообщил один из подписчиков группы «Подслушано в ПТЗ», ставший очевидцем демонтажа постройки. 

Он выложил видеозапись, как тяжелая техника крушит кирпичные стены.

Ранее Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания проводила аукцион для выбора подрядчика, который возьмется за эту работу. Объявленная максимальная цена контракта составляла 4,3 млн рублей. 

В техническом задании было указано, что после сноса исполнитель должен выполнить рекультивацию земляного участка и его благоустройство.

Напомним, между российской государственной телерадиокомпанией «Останкино» и администрацией Петрозаводска в 1993 году было подписано соглашение о строительстве в Петрозаводске здания регионального корреспондентского пункта РГТРК «Останкино». 

После завершения строительства стен и кровли, объект был «заморожен» и много лет служил пристанищем для бомжей и наркоманов.

С 2006 года объект находится во владении ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» на праве хозяйственного ведения.

Летом 2017 года суд обязал ВГТРК законсервировать недостроенное здание корреспондентского пункта.

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Комментарии

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