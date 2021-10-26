Реклама

Против снижения этажности в центре Петрозаводска на публичных слушаниях проголосовало большинство

Новости. Общество
12:18, 26 Октября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Предложение о снижении максимально разрешенной этажности застройки в историческом центре Петрозаводске не нашло поддержки на публичных слушаниях о внесении изменений в Генплан города.

Это следует из протокола слушаний, размещенного на официальном сайте администрации.

Участникам было предложено закрепить в Генплане изменение параметров для жилых зон в историческом центре Петрозаводска и прилегающих к нему районов. Согласно этим изменениям, максимально разрешенное количество надземных этажей должно быть уменьшено в 2–5 раз в зависимости от территории.

В ходе публичных слушаний принимались голоса около 200 участников, которые лично присутствовали в зале администрации, и порядка 1,5 тыс. человек, предоставивших письменную доверенность. За них голосовали те, кто присутствовали в зале.

Согласно протоколу, за снижение этажности в историческом центре проголосовали 210 человек, против — 338, еще 1050 воздержались.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mobikk
2021-10-26 13:33:42
Так что, лишние этажи теперь спилят?
Кир
2021-10-26 13:01:13
Потомки проклянут за многоэтажность. Но вам будет всё равно - вас уже не будет. :)
Zim
2021-10-26 12:55:10
Работодатели -застройщики обязали? Как насчёт конфликта интересов при голосовании? Или сами себе решили навредить? Прокуратура не желает проверить?
Сеня
2021-10-26 12:50:20
за снижение этажности в историческом центре проголосовали 210 человек, против — 338, еще 1050 воздержались.
и тут болото и лажа хм .

Вася
2021-10-26 12:48:13
RT - только правда!!! Присоединяйтесь!!!
Саныч
2021-10-26 12:44:24
Дибилизм. Сделайте голосовалку на Госуслугах.
Эксперд
2021-10-26 12:24:49
Пофиг на слушания. Будем на старой кукковке строить.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
19.10.2021, 14:51
Врач из Петрозаводска получила зарплату за месяц работы в поликлинике и решила пойти в продавщицы
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса

Аналитика

Сегодня 10:58
Обществоведение
Важнейшее из искусств
Нынешняя молодежь не представляет, чем были кинотеатры и кино для их сверстников полвека назад.
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 8
25.10.2021 18:54
«Карелия, это твой позор!» 11
25.10.2021 13:02
«Сегодня — на съезд партии, завтра — на съезд любителей пива» 9
22.10.2021 15:41
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
22.10.2021 13:39
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2021 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы» 5
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 9
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»