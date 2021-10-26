Против снижения этажности в центре Петрозаводска на публичных слушаниях проголосовало большинство

Предложение о снижении максимально разрешенной этажности застройки в историческом центре Петрозаводске не нашло поддержки на публичных слушаниях о внесении изменений в Генплан города.

Это следует из протокола слушаний, размещенного на официальном сайте администрации.

Участникам было предложено закрепить в Генплане изменение параметров для жилых зон в историческом центре Петрозаводска и прилегающих к нему районов. Согласно этим изменениям, максимально разрешенное количество надземных этажей должно быть уменьшено в 2–5 раз в зависимости от территории.

В ходе публичных слушаний принимались голоса около 200 участников, которые лично присутствовали в зале администрации, и порядка 1,5 тыс. человек, предоставивших письменную доверенность. За них голосовали те, кто присутствовали в зале.

Согласно протоколу, за снижение этажности в историческом центре проголосовали 210 человек, против — 338, еще 1050 воздержались.