Противники реконструкции «Кургана» в Петрозаводске заявили об опасности стрельбища в черте города

Вопрос о безопасности биатлонного стрельбища, которое планируется построить в рамках проекта Кластера зимних видов спорта на территории РСК «Курган» обсуждался на заседании рабочей группы.

Директор АУ РК «Центра спортивной подготовки» Тимур Зорняков опроверг предположения, что законодательство запрещает строительство стрельбища в городской черте.

По словам Зорнякова, современные требования к таким объектам предусматривают установку защитных конструкций, которые гарантируют безопасность проведения соревнований и тренировок.

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