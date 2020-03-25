Проценты по вкладам населения в банках обложат налогом

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог в размере 13% на процентные доходы граждан с банковских вкладов.

Такую меру глава государства озвучил в ходе обращения к жителям страны в связи с коронавирусом.

"Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает один миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%", — заявил Путин.

Примерные расчеты, сколько это будет в рублевом выражении, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".