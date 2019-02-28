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Новости. Спорт
14:24, 28 Февраля 2019

Проведена жеребьевка команд Кубка председателя Петросовета по волейболу

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Соревнования по волейболу среди женских команд на Кубок председателя Петросовета Геннадия Боднарчука состоятся в зале центра спортивной подготовки ВСЦ "Акватика" в эти выходные, 2 и 3 марта.

Накануне прошла жеребьевка участников, определены составы групп и расписание матчей турнира.

В Кубке 2019 года принимают участие женские команды: "ЗЕОН", "Атриум", "Кижанка", "ПетрГУ", "ОМК", "Экодар", "Северянка" и "Древлянка". В первый день соревнований (2 марта) пройдут игры в группах "А" и "Б" по круговой системе, на следующий день (3 марта) состоятся матчи за 5-8 места, полуфинальные и финальные встречи.

В проведении жеребьевки приняли участие члены оргкомитета соревнований, представители команд-участниц и заместитель председателя горсовета Александр Ханцевич.

"В своей работе депутатский корпус отдельное внимание уделяет развитию спорта в городе, в том числе волейболу. Поэтому неслучайно, что четыре года назад по инициативе председателя Петросовета Геннадия Боднарчука появился такой турнир. В этом году введено несколько новшеств. Чемпионат проводится на новой площадке – в современном спортивном зале ВЦК "Акватика". Оргкомитетом принято решение сделать Кубок открытым, при регистрации подать заявку на участие могла любая команда, соответствующая установленным критериям. Впервые бороться за главный трофей соревнований будет рекордное количество участников - 8 команд. Желаю всем спортсменам удачи, и пусть победит сильнейший", - отметил Ханцевич.

В преддверии игр организаторами объявлен конкурс рисунков на тему волейбола среди болельщиков. Имена победителей будут объявлены 3 марта на церемонии закрытия чемпионата.

Торжественное открытие соревнований состоится 2 марта в 14.00. Поддержать команды приглашаются любители спорта всех возрастов. Зрители смогут стать не только свидетелями увлекательной и зрелищной борьбы за победу лучших женских волейбольных команд карельской столицы, но и поучаствовать в развлекательной программе для всей семьи. Вход на все мероприятия турнира свободный.

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