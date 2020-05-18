Провокаторы и "неумные люди": Парфенчиков высказался о противниках ношения масок

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что действия людей, призывающих не носить медицинские маски в период пандемии COVID-19, сравнимы с провокацией.
Артур Парфенчиков заявил о необходимости использования медицинских масок во время очередной прямой линии в соцсети "Вконтакте". Губернатор назвал противников использования масок провокаторами и "неумными людьми".
"Маски нужно носить. И те, кто сегодня кричит в социальных сетях, что маски носить не надо, ну это провокаторы... Если это делается по глупости, - это одна ситуация", - заявил губернатор.
Парфенчиков пояснил, что к выводам о необходимости ношения медицинских масок он пришел после бесед со столичными медиками.
"И люди, которые пишут обратное, уж извините, это... неумные люди, в лучшем случае", - заключил глава региона.
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