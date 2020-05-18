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Провокаторы и "неумные люди": Парфенчиков высказался о противниках ношения масок

Новости. Общество
15:37, 18 Мая 2020
фото: скриншот трансляции / ВК
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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что действия людей, призывающих не носить медицинские маски в период пандемии COVID-19, сравнимы с провокацией.

Артур Парфенчиков заявил о необходимости использования медицинских масок во время очередной прямой линии в соцсети "Вконтакте". Губернатор назвал противников использования масок провокаторами и "неумными людьми".

"Маски нужно носить. И те, кто сегодня кричит в социальных сетях, что маски носить не надо, ну это провокаторы... Если это делается по глупости, - это одна ситуация", - заявил губернатор.

Парфенчиков пояснил, что к выводам о необходимости ношения медицинских масок он пришел после бесед со столичными медиками.

"И люди, которые пишут обратное, уж извините, это... неумные люди, в лучшем случае", - заключил глава региона.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

 

 

 

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Комментарии

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Изя
2020-05-18 18:24:59
Эка ОН загнул )) Один гавном называет людей , другой неумными . Это ж кого народ наизбирал во власть . Народоненавистники какие то .
в ОТСТАВКУ его !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(((((((((((((((((((((((( :)
кир
2020-05-18 18:09:15
На халяву? Никогда!
карел
2020-05-18 17:04:12
Иногда лучше молчать или чего то жевать , чем что то не понимая что говорить . Почитал бы побольше российских ученых , может что то и понял в этой жизни . Нельзя же постоянно позорится и говорить несуразное .
grisha
2020-05-18 17:58:49
карел, ну о чём Вы? Слышали, наверно, поговорку: "Дурака учить- только портить"? Ну так и не учите! И так все "карельцы" страдают.
zanoza
2020-05-18 16:48:36
Спасибо! Услышали меня модераторы!
zanoza
2020-05-18 16:46:34
Та обеспечьте людей бесплатными масками и снимите этот вопрос!
zanoza
2020-05-18 16:40:30
Что такого страшного было в моём комментарии, что его не разместили?
новый
2020-05-18 16:22:55
Либерастная шелупонь и протестуны. Так будет правильно
zanoza
2020-05-18 16:21:24
Артур Олегович, зачем же так грубо? Если у людей иная точка зрения по поводу ношения масок, то это ещё не значит что они повально глупые. Маски эффективны если их менять каждые 2 часа, а где гарантия что те кто в масках, соблюдают это требование . Формально можно иметь при себе одну маску на все случаи жизни, чтобы в магазин пустили , или аптеку, но это не значит, что от ношения такой маски есть какая-то польза,
скорее наоборот , именно люди в таких масках многоразового использования представляют большую опасность, нежели без них. Вот если бы бесплатно обеспечили людей масками, тогда вопрос бы отпал, а так при цене 30 рублей за масочку их менять каждые 2 часа никто не станет , а значит нет от них никакой пользы и защиты.
Изя
2020-05-18 18:25:45
zanoza, ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
grisha
2020-05-18 18:04:47
zanoza,все более-менее умные это понимают. Жаль, конечно, что губернатор не из их числа.
карел
2020-05-18 17:24:50
zanoza, Вот это дело вы говорите. Были бы такие как вы рядом , так бы этот человек не заговаривался и не оскорблял сограждан . Стыдно за такого губернатора .
Generalus87
2020-05-18 16:47:35
zanoza, плюсую
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