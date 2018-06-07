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Новости. Общество
16:43, 07 Июня 2018

Прыжок парашютиста в воду Онежского озера оказался плановым

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Организаторы соревнований парашютистов в Карелии рассказали о причинах приводнения одного из участников соревнований.

Ранее сообщалось, что участник соревнований "Кижские купола 3.0" в Петрозаводске приземлился в Онежское озеро вместо набережной.

Как пояснили организаторы, в рамках состязаний парашютистов состоялось показательное приземление одного из парашютистов на Онежское озеро.

"Все спортсмены имеют большой опыт и соответствующую подготовку для участия в стартах всероссийского уровня. Сегодня в рамках показательных выступлений спортсмен из Санкт-Петербурга совершил запланированный прыжок на воду на отработку элементов приводнения. Таким образом мы продемонстрировали участникам, как должны работать индивидуальные средства спасения, а также отработали взаимодействие с Карельской поисково-спасательной службой", - отметил председатель федерации парашютного спорта Республики Карелия Алексей Дурягин.

Ежегодные соревнования лучших спортсменов-парашютистов страны "Кижские купола 3.0" начались в Петрозаводске 6 июня.

В карельскую столицу съехались сильнейшие спортсмены-парашютисты из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Московской, Псковской, Рязанской, Ярославской областей, Москвы. Среди них есть мастера спорта и мастера спорта международного класса.

Карелию представляют десять спортсменов. Для прохождения в финальный этап участники должны в серии из восьми прыжков приземлиться на Онежскую набережную – в зачётный круг диаметром 2 см (!). Такая точность обеспечивается за счёт применения филигранной техники парашютирования. Финальная серия из двух прыжков лучших спортсменов пройдет на острове Кижи.

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