Психолог назвал главную черту характера долгожителей

Специалист уверяет, что дело не только в позитивном настрое.

Многие уверены, что долго живут люди-оптимисты, у которых всегда все хорошо. Но психологи уверяют: дело не только в позитивном настрое, пишет сетевое издание «Доктор Питер». У долгожителей чаще обнаруживается одно общее качество характера.

Свое долголетие многие дожившие до ста лет и правда объясняют позитивным настроем, легким характером и оптимистичным взглядом на жизнь. Но психологи уверяют: дело не только в позитивном мышлении. «Есть более глубокая связь между личностью и старением, — считает профессор психологии Дэвид Уотсон, цитирует «Доктор Питер» издание CNBC. — Я думаю, что эффект позитива преувеличен. Есть другие черты характера человека, которые тесно связаны с долголетием».

Известны пять качеств характера, которые определяют личность. Именно их выраженность максимально полно расскажет о человеке.

Это: экстраверсия, то есть насколько человек коммуникабелен, жизнерадостен, инициативен, независим и готов к приключениям; доброжелательность; добросовестность - насколько человек организован, невротизм - эмоциональная стабильность человека и открытость, в том числе к новому опыту и творчеству.

Как отмечает психолог Дэвид Уотсон людей, которые доживают до глубокой старости, отличает одна черта характера из этого списка - это добросовестность, то есть то, насколько человек организован и дисциплинирован.

Вероятно, считает эксперт, это связано с тем, что люди с высокой степенью добросовестности лучше заботятся о себе: не пьют много алкоголя, выбирают более сбалансированную пищу, много двигаются, выполняют рекомендации врачей. «Сознательные люди не делают глупостей, поэтому с ними случается меньше несчастных случаев, и они лучше заботятся о своем здоровье», — говорит психолог. При этом специалист не сбрасывает позитивный настрой со счетов, особенно если речь идет о преодолении стрессовых ситуаций. «Психологически здоровые люди восстанавливаются быстрее, — говорит Уотсон. — Они могут сказать себе: «Это не такая уж большая проблема» — и найдут способы вернуть себя в равновесное состояние. Если человек ведет здоровый образ жизни и способен быстро оправиться от невзгод, это, по словам Уотсона, может способствовать более долгой и полноценной жизни.