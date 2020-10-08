Психолог раскрыла тайны сновидений

Эксперт рассказала, что могут означать сновидения, которые увидел человек.

Сновидение действительно может быть неким сигналом, знаком или подсказкой. Дело в том, что когда наше физическое тело спит, наше подсознание продолжает работать, объяснила в интервью радио Sputnik трансперсональный психолог Дарья Нелединская.

"Через сны наше подсознание с нами разговаривает. Для каждого человека эта информация абсолютно индивидуальная. Если приснился какой-то сон, после которого возникает неприятное ощущение, то я рекомендую прислушаться к себе. Обратиться к себе и попробовать расшифровать, что это значит лично для меня", – сказала психолог.

А вот обращаться к сонникам для трактовок тех или иных образов из сновидений не стоит. Каждый из нас индивидуален, поэтому унифицированного объяснения ночных видений быть не может. Что касается кошмаров, то, по мнению психолога, не стоит пытаться забыть такой сон, выбросить его из головы. Иногда эти попытки могут иметь негативные последствия.

"Если приснился негатив, не нужно стараться избавиться от этого. Когда мы от чего-то хотим избавиться, мы наоборот закапываем это в себе, и получается, что негатив нас начинает разрушать изнутри. Нужно прислушаться к себе и постараться понять, почему я испытываю такие эмоции, что произошло, какие мои ощущения в данный момент, о чем мне сигналит мое я", – советует Дарья Нелединская.

"Если мы не помним свои сны, то это может происходить по двум причинам. Либо у человека плохо развиты интуитивные навыки. Либо человек не доверяет себе на сто процентов, у него нет связи с собой. Но не надо из-за этого переживать – это не отклонение, а особенность личности", – отметила Дарья Нелединская.