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Психолог рассказала, как отучиться "заедать" стресс

Новости. Общество
21:40, 28 Февраля 2021
фото: источник - РБК/https://style.rbc.ru/health/5b52292d9a79471a73fc2f56/ © GARDIE DESIGN & SOCIAL MEDIA MARKETING/UNSPLASH
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Как избавиться от привычки "заедать" стресс, рассказала российский психолог Наталья Варская.

Люди часто пытаются побороть стресс с помощью еды. Однако оставить такую привычку в прошлом довольно сложно, так как из-за переедания растягивается желудок. О том, как избавиться от подобной тяги, в беседе с RT рассказала российский психолог Наталья Варская, пишет "Лента.ру".

Специалист отметила, что люди, склонные "заедать" переживания, обычно подвержены разного рода зависимостям. Однако они выбирают пищевую как наиболее простую.

"Что он получает от еды? Удовольствие. Так же, как и все остальные зависимые люди. А человек — это фабрика гормонов. Эти процессы — психологические, эндокринные, гормональные — всегда вместе", — пояснила Варская.

Первый способ, который поможет справиться с недугом, — это консультация со специалистом.

Второй — это смена доминанты. Как пояснила эксперт, человеку нужно найти занятие, которое также приносило бы положительные эмоции. Это может быть нахождение на природе, наблюдение за лесом или цветами, посещение музеев.

Ранее британский врач-диетолог Мэй Симпкин назвала другие способы борьбы с перееданием. Так, специалист посоветовала обходить стороной места, в которых хочется купить что-то вредное, пить много воды и готовить еду самостоятельно.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-02-28 23:04:59
человеку нужно найти занятие, которое также приносило бы положительные эмоции. - то есть если не жрать, то из легального остается секс и алкоголизм. :)
Всё, что есть прекрасного в этой жизни, либо аморально, либо незаконно, либо приводит к ожирению (С) Оскар Уайльд :)
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