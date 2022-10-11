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Психолог рассказала о пяти верных признаках измены

Новости. Общество
00:10, 30 Октября 2022
фото: pixabay.com / JUrban

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Существует ряд «симптомов», которые могут подсказать, изменяет вам партнер или нет.

О «симптомах», которые указывают на супружескую измену, порталу «Доктор Питер» рассказала психолог-сексолог Олеся Лупак.

«Первый признак того, что вам изменяют, — вас внезапно начинают обвинять в изменах, — рассказывает Олеся Лупак. — Куда ты ходишь? Где ты был(а) и с кем? Почему так поздно? Ты кого-то себе нашла(ел) и т.д. При этом речь не идет о тотальном ревнивце, и раньше этот человек не высказывал вам такие подозрения в изменах, они появились на ровном месте. Это первый звоночек, который должен заставить вас задуматься. Человеку, который изменил, тяжело выдержать чувство вины или стыд по поводу случившегося, и он боится, что его разоблачат. Для того чтобы избежать разоблачения и обвинения в измене, он первым начинает обвинять партнера».

Ко второму признаку психолог относит «заботу о внешности», когда партнер вдруг начинает слишком тщательно следить за своей внешностью. Начинает больше, чем обычно, ухаживать за собой.

Третий признак – сексуальная усталость.

«Партнер начинает избегать сексуального контакта с вами, а если он и есть, то чисто формальный, — считает Олеся Лупак. — Уже нет таких теплых сексуальных отношений, как раньше, партнер просто не хочет заниматься сексом, у него нет желания. Он говорит, что устал, при этом у него нет особых проблем на работе и какого-то сильного стресса, который бы оказал влияние на интерес к половой жизни. В этом случае, скорее всего, партнер удовлетворяет сексуальное желание на стороне.

Четвертый признак — это ссоры на ровном месте без явной причины для конфликта, особенно под вечер, отмечает Олеся Лупак.

«Реальный пример из жизни, который я как психолог разбирала в своих социальных сетях: перед тем как жена поймала мужа на измене, он вечерами намеренно выводил ее на эмоции, на конфликты, часто ссорился с ней для того, чтобы  демонстративно хлопнуть дверью и уйти «ночевать к другу», «на другую квартиру», «просто покататься по городу», «остаться ночевать в машине» и т.д. По факту же он провоцировал ссоры лишь для того, чтобы уйти к любовнице», - рассказала психолог.

Внезапные подарки также входят в топ-5 причин.

«Внезапно партнер начинает дарить подарки просто так, без всякого повода, — говорит эксперт. — При этом все делается не на фоне всеобщей любви и романтики в отношениях, а при наличии многих перечисленных выше признаков — избегания интима, постоянного прихорашивания и обвинения вас в измене. Подарки на фоне остальных тревожных звоночков также должны насторожить».

Все эти пять признаков в совокупности могут говорить о том, что у человека есть кто-то на стороне. Возможно, у человека даже еще нет интимной связи, и пока все только начинается, на уровне заинтересованности, — объясняет Олеся Лупак.

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