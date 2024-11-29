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Россиянам рассказали, к чему приводит привычка разговаривать с самим собой

Новости. Общество
00:10, 02 Декабря 2024
фото: © Kristina Flour / unsplash

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Психолог объяснил пользу привычки разговаривать с самим собой.

Разговоры вслух с самим собой облегчают решение сложных проблем, сообщает «Лента.Ru» со ссылкой на психолога.

Разговаривать вслух с самим собой нормально, иногда эта привычка даже приносит пользу, уверяет Гэри Лупян, профессор психологии одного из американских университетов. 

По словам эксперта, подобная привычка облегчает решение проблем и сложных задач. Чтобы доказать свою теорию, Лупян провел исследование, в котором показывал добровольцам набор случайных фотографий и предлагал отыскать на них не самые примечательные предметы.

Выяснилось, что когда участники произносили название разыскиваемого предмета вслух, то находили его гораздо быстрее, чем когда этого не делали. «Проговаривание названия предмета вслух помогает в процессе поиска сохранять его визуальный образ в сознании активным», — объяснил психолог полученные результаты.

Кроме того, по словам Лупяна, разговор с самим собой может стать дополнительной мотивацией, так как позволяет человеку оставаться сосредоточенным на выполнении определенной задачи, особенно в ситуации, требующей большого количества различных действий. «Привычка беседовать с самим собой вслух помогает людям не отвлекаться от работы и знать, когда нужно переключиться», — цитирует издание специалиста.

 

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