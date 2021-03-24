Психологи с помощью шерстяных ниток развивали художественный вкус у осужденных женщин в колонии Петрозаводска

В колонии №9 психологи применили метод "ниткографии" при работе с осужденными женщинами, сообщили в УФСИН Карелии.

В нашей стране ниткография стала популярна не так давно, но с каждым днем этот новый вид искусства находит все больше поклонников, отметили в ведомстве.

Создательницей этой техники является английская исследовательница и математик Мэри Эверест Буль, и изобрела она её для того, чтобы помочь детям в изучении геометрии, но, несмотря на математические корни, эта техника активно используется в психологии, как арт-терапевтический метод.

Метод "ниткографии" дает возможность создавать необычные рисунки и даже целые картины с помощью шерстяных нитей, не используя при этом кисточки и карандаши.

Психологи ИК-9 на постоянной основе используют метод "ниткографии" при групповой психокоррекционной работе с осужденными женщинами, отбывающими наказания на участке колонии-поселения.

"Это очень увлекательный процесс. В ходе такой работы женщины осужденные становятся более открытыми, уверенными в своих силах, они учатся взаимодействию в группе. Данный метод работы позволяет не только избавиться от негативных эмоций, но также развивает воображение, улучшает моторику рук, позволяет раскрепоститься, - комментирует психолог психологической лаборатории Алена Ульянова. - Ниткография способствует развитию художественного вкуса, что является немаловажным фактором стабилизации психоэмоционального состояния осужденных женщин".