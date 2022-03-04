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Психотерапевт из Карелии: «Мы столкнулись с возросшей агрессивностью у населения»

Новости. Общество
15:30, 05 Марта 2022

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Как уйти от конфликтов с близкими и знакомыми, обсуждая новости о спецоперации на Украине, рассказал врач Республиканской психиатрической больницы Дамир Сафаров

Сегодня часто можно услышать от знакомых и незнакомых: «А ты за кого? А где ты 8 лет был?». Мнения у людей расходятся, особенно, когда твои родные люди вынуждены прятаться в подвалах домов от бомбежки. Как избежать конфликтных ситуаций? Не портить отношения со своими близкими? Об этом рассказал врач-психотерапевт, член Ассоциации КПТ России, член международной Ассоциации EMDR, психиатр, работающий в отделении неврозов Республиканской психиатрической больницы Дамир Сафаров.

«Нужно очень четко поставить границы взаимодействия с людьми, которые придерживаются иной точки зрения. Я хочу с тобой общаться, но не хочу обсуждать эту тему, потому что у нас разные взгляды на ситуацию. Моя позиция — я не хочу, чтобы умирали люди. И это касается не только моих ближайших родственников, а всех людей, находящихся в зоне военной спецоперации. Люди не должны умирать от рук других людей. Так не должно быть в мире. Это противоестественно. Поэтому идеально — не вступать в такие диалоги.

Как себя вести внутри такого диалога? Принять позицию собеседника, попробовать понять его чувства, озвучить ему эти понятые чувства, простить его агрессию. Сейчас мы столкнулись с возросшей агрессивностью у населения. Вы наткнетесь только на эту реакцию. А если на агрессию отвечать агрессией, то это снежный ком, порочный круг вредной коммуникации. В таких дискуссиях участвовать бесполезно и вредно. Ни к чему продуктивному это не приведет», — отметил психотерапевт.

Подробнее читайте в материале «Как не сойти с ума, читая новости».

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