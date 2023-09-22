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Пудожанка во время попойки на кладбище получила кулаком в глаз

Новости. Криминал
11:39, 25 Сентября 2023
фото: © i.pinimg.com

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Полиция задержала подозреваемого, которого уже судили за побои.

В правоохранительные органы Пудожского района обратилась 58-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее избил сожитель.

Участковый выяснил, что конфликт произошел во время застолья на территории местного кладбища, рассказали в МВД Карелии. 

44-летний злоумышленник не нашел свой телефон и решил, что его забрала подруга. Тогда он ударил ее кулаком в глаз.

Возбуждено уголовное дело о побоях. Ранее подозреваемого уже судили за побои.

Напомним, ранее мы сообщали о драке, в которой погиб молодой пудожанин. 

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