Пудожанка во время попойки на кладбище получила кулаком в глаз

Полиция задержала подозреваемого, которого уже судили за побои.

В правоохранительные органы Пудожского района обратилась 58-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее избил сожитель.

Участковый выяснил, что конфликт произошел во время застолья на территории местного кладбища, рассказали в МВД Карелии.



44-летний злоумышленник не нашел свой телефон и решил, что его забрала подруга. Тогда он ударил ее кулаком в глаз.

Возбуждено уголовное дело о побоях. Ранее подозреваемого уже судили за побои.



Напомним, ранее мы сообщали о драке, в которой погиб молодой пудожанин.