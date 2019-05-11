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Новости. Общество
20:40, 11 Мая 2019
фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Пугачева и Николаев едва не погибли под колесами автобуса

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Певец Игорь Николаев впервые публично обнародовал шокирующий факт из жизни Аллы Пугачевой.

Однажды исполнитель и Примадонна едва не угодили под колеса автобуса. Причем в день рождения Николаева.

Игорь Николаев стал гостем программы Киры Прошутинской "Он и Она" на канале "ТВ Центр". В откровенном интервью певец рассказал о своей дружбе с Аллой Пугачевой.

Так, Николаев вспомнил, как Примадонна попросила певца покатать ее на санках, пишет "Комсомольская правда"

"Я ее на санки посадил. У нее была такая белая песцовая шуба. С такой же шапкой круглой песцовой на голове. И я вывез ее через арку. И вот наш дворик кончился, и проезжая часть... А на улице снега нет. И асфальт. И санки застряли...", - поведал музыкант.

В этот момент Алла Пугачева и Игорь Николаев увидели, как на них едет автобус.

Каким-то чудом водитель смог остановить автобус в метре от звезд.

"Я понимаю, что сейчас он выйдет с ломом и будет нас просто бить", - рассказал Николаев.

Но ситуацию спасла Примадонна. Она неожиданно сняла песцовую шапку, чтобы были видны ее рыжие волосы.

"Здесь вот рыжее все. И какую-то песню она начала петь. Или "Арлекино", или что-то такое. Короче, чтобы полная идентификация была", - добавил певец.

Шокированный водитель застыл на месте. 

 

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