Пункты перехода российско-финляндской границы на севере Карелии переходят на летний график

Новый график будет действовать с конца марта по конец октября.

Пограничная служба Финляндии сообщила о новом графике работы пунктов пересечения российско-финляндской границы, расположенных на севере Карелии. Связано это с переходом соседней страны на летнее время, которое произойдет 26 марта.

Многосторонний автомобильный пункт пропуска «Вартиус–Люття» в окрестностях карельского города Костомукша будет открыт с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов, а с пятницы по воскресенье — с 8 до 19 часов. А пересечь границу через МАПП «Куусамо–Суоперя» в карельском Приполярье можно будет в будние дни с 9 до 16 часов.

Этот график работы для пограничных пунктов на севере Карелии действует до конца октября.