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"Пусть ответят по существу": Ульянов пригласил Парфенчикова, Шандаловича и Мирошник на встречу с народом

Новости. Политика
15:00, 18 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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В рамках общероссийской акции протеста 23 февраля в Петрозаводске состоится встреча с депутатом Заксобрания Карелии, лидером КПРФ Евгением Ульяновым, на которую он пригласил руководство республики и города.

Напомним, ранее представители КПРФ планировали провести 23 февраля митинг на Студенческом бульваре, однако, как рассказали в партии, власти отказали в согласовании акции протеста, аргументировав это тем, что место занято под другое мероприятие.

Именно по этой причине коммунисты решили изменить формат акции и провести встречу с депутатом Заксобрания Карелии Евгением Ульяновым на площади Ленина в 13 часов. Депутат сообщил, что пригласил на нее представителей власти - главу Карелии Артура Парфенчикова, председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича и главу Петрозаводска Ирину Мирошник, которые, по его словам, "уже забыли, что такое прямой диалог людьми»"

- Два года власти Карелии запрещают КПРФ проводить акции протеста в Петрозаводске, - заявил Ульянов. -  Они настолько боятся людей, что под разными предлогами уходят от диалога с народом. Но это не может длиться вечно – граждане устали от творящегося в стране беспредела и будут выходить на улицы.

Депутат пригласил на встречу всех, кто устал от безудержного роста цен и тарифов, низких зарплат и пенсий, всех, кто понимает, что дистант - это не учеба, и под видом борьбы с коронавирусом наших детей лишают будущего.

- Мы, коммунисты, выходим вместе с народом против разрушения образования и медицины, против пенсионной реформы, против коррупции и нищеты, против узурпации власти и фальсификации выборов. Мы выступаем за принципиально новую социальную политику и предлагаем альтернативную программу развития страны.

Ульянов предложил жителям обсудить самые острые проблемы и задать власти самые неудобные вопросы.

- Мы сможем высказать свои требования и заставить власть считаться с мнением народа.

Встреча состоится 23 февраля в 13 часов на площади Ленина возле памятника.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Тимофей
2021-02-18 15:49:58
Ульянов ни разу не боролся за права народа , по тому мало вероятно чтобы и люди то пришли, вот если бы Навальный вместо него был бы, то народу продвинутого много было бы, а так, старики и бабушки придут, пошуршат языком и по домам!
Нынче нет партий и лидеров,способных повести за собой народ, кто в тюрьме,кто в изгнании, кто застрелен, не зря в ГААГЕ изучают дела по России...ищут "Хуссейна", наверное.... Шучу...
театральный критик
2021-02-18 15:49:39
Женька, тебе же старший приказал народ не баламутить.
Изя
2021-02-18 15:22:18
Забыли про диалог , да и не помнили то никогда )))) С людьми говорить надо . а они не умеют , ибо косноязычны :)
zanoza
2021-02-18 15:29:07
Изя, дело не в умении говорить с народом, а в банальном нежелании говорить с народом. О народе вспоминают только перед выборами, потому как без избирателей выборы не состоятся. После же выборов всё остаётся по прежнему- народ сам по себе, а власть сама по себе.
Изя
2021-02-18 15:34:08
zanoza, для желания и умение надо . а если говорить только с сатрапами и писать ерунду Вконтакте . то и умения не будет , ни желания .
zanoza
2021-02-18 15:14:24
Не придут, у них же более важные мероприятия намечены на этот час. Хотя что может быть важнее встречи с народом.
кир
2021-02-18 15:02:57
Кто это, - спросил кот.
zanoza
2021-02-18 15:15:29
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос.
Изя
2021-02-18 15:28:22
" он носом тянется туда куда душою не дорос "( димон+артурка )
Гость
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