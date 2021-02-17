"Пусть ответят по существу": Ульянов пригласил Парфенчикова, Шандаловича и Мирошник на встречу с народом

В рамках общероссийской акции протеста 23 февраля в Петрозаводске состоится встреча с депутатом Заксобрания Карелии, лидером КПРФ Евгением Ульяновым, на которую он пригласил руководство республики и города.

Напомним, ранее представители КПРФ планировали провести 23 февраля митинг на Студенческом бульваре, однако, как рассказали в партии, власти отказали в согласовании акции протеста, аргументировав это тем, что место занято под другое мероприятие.

Именно по этой причине коммунисты решили изменить формат акции и провести встречу с депутатом Заксобрания Карелии Евгением Ульяновым на площади Ленина в 13 часов. Депутат сообщил, что пригласил на нее представителей власти - главу Карелии Артура Парфенчикова, председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича и главу Петрозаводска Ирину Мирошник, которые, по его словам, "уже забыли, что такое прямой диалог людьми»"

- Два года власти Карелии запрещают КПРФ проводить акции протеста в Петрозаводске, - заявил Ульянов. - Они настолько боятся людей, что под разными предлогами уходят от диалога с народом. Но это не может длиться вечно – граждане устали от творящегося в стране беспредела и будут выходить на улицы.

Депутат пригласил на встречу всех, кто устал от безудержного роста цен и тарифов, низких зарплат и пенсий, всех, кто понимает, что дистант - это не учеба, и под видом борьбы с коронавирусом наших детей лишают будущего.

- Мы, коммунисты, выходим вместе с народом против разрушения образования и медицины, против пенсионной реформы, против коррупции и нищеты, против узурпации власти и фальсификации выборов. Мы выступаем за принципиально новую социальную политику и предлагаем альтернативную программу развития страны.

Ульянов предложил жителям обсудить самые острые проблемы и задать власти самые неудобные вопросы.

- Мы сможем высказать свои требования и заставить власть считаться с мнением народа.

Встреча состоится 23 февраля в 13 часов на площади Ленина возле памятника.