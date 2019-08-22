Пустующие квартиры Петрозаводска "очистят" от незваных гостей

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В городе продолжается работа по выявлению пустующих жилых помещений, сообщили в мэрии Петрозаводска.
С начала года в Петрозаводске выявлено 22 пустующих жилых помещения. В семи из них уже проведены ремонтные работы для последующего предоставления гражданам по решениям суда. 13 квартир включены в план на ремонт.
Еще две квартиры незаконно заняты гражданами, в настоящее время ведется работа по их выселению.
Граждане, располагающие информацией о пустующих жилых помещениях, могут обратиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 71-34-88.
Кроме того, в будни с 15.00 до 16.00 действует "горячая" линия по телефону 71-33-14.
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