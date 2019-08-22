Подписаться
Новости. Общество
17:20, 22 Августа 2019
фото: "No future for you", Анатолий Осмоловский © Егор Беликов/ТАСС

Пустующие квартиры Петрозаводска "очистят" от незваных гостей

Загрузка...

В городе продолжается работа по выявлению пустующих жилых помещений, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С начала года в Петрозаводске выявлено 22 пустующих жилых помещения. В семи из них уже проведены ремонтные работы для последующего предоставления гражданам по решениям суда. 13 квартир включены в план на ремонт.

Еще две квартиры незаконно заняты гражданами, в настоящее время ведется работа по их выселению.

Граждане, располагающие информацией о пустующих жилых помещениях, могут обратиться в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 71-34-88.

Кроме того, в будни с 15.00 до 16.00 действует "горячая" линия по телефону 71-33-14.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-08-22 17:38:13
А как быть с хостелами? Их отменяют с 1.10.2019, а они процветают. Никто не готовится к их закрытию в жилых домах. Снова неожиданно будет как война с немцами 22 июня 1941 года.
Кстати, в славном городе Петрозаводске десятки хостелов, если не сотни, в жилых многоквартирных домах.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.08.2019, 09:56
Подробности смертельного ДТП под Петрозаводском рассказали в ГИБДД Карелии
18.08.2019, 20:40
Ксения Собчак потроллила поклонников провокационным фото
18.08.2019, 09:20
ВИДЕО: В Петрозаводске молодой человек прошел по пешеходному переходу сквозь машину
15.08.2019, 12:08
Девочка из Карелии стала "звездой" тунисского телевидения
20.08.2019, 16:00
Два человека разбились на катере, врезавшемся в камни под Петрозаводском
16.08.2019, 14:51
"Стоят ли эти съемки того, чтобы подвергать угрозам объекты культурного наследия?"

Аналитика

Сегодня 15:22
Тема недели
"Даже мухоморы не растут" – добралась ли радиация до Карелии? 5
Жители севера Карелии утверждают, что до них добралась радиация после взрыва в районе Белого моря. Так ли это?
Виталий Скопин: "Ненаучная реставрация – это уничтожение памятника" 1
Сегодня 15:05
Лопатка не для соседа 7
Сегодня 10:46
"Переписывать историю нехорошо"
20.08.2019 12:05
У людей денег нет и не будет 4
19.08.2019 14:09
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:35
Без политики
Адреналин в крови
Арещенко Дарья Сергеевна – врач-диагност офтальмологического центра Карелии, которая приехала в Петрозаводск из Белоруссии, чтобы разгадать загадки жителей Карелии.
Врач-рукодельница
19.08.2019 11:20
Неплохое место для "Птз-Карьер-Симфония" 7
15.08.2019 09:30
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
14.08.2019 09:34
архив чтиво

Медиа

День Государственного флага в Петрозаводске 2019
Сегодня 17:13
все фото и видео

Опрос

Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»