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Новости. Общество
15:19, 07 Ноября 2019
фото: Яндекс. Карты

Пустырь на месте бывшего рынка в Петрозаводске станет центром культуры

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Администрация столицы Карелии планирует передать участок на месте бывшего рынка под строительство многофункционального Центра культурного развития.

Это следует из проекта решения Петросовета о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Петрозаводска.

На слушаниях обсуждалось предложение администрации города об изменении статуса территории в районе пересечения пр. Александра Невского и ул. Калинина, где когда-то размещался рынок. В последние годы этот участок превратился в заросший травой пустырь.

Рынок имел санитарно-защитную зону, которая до сих пор указана на карте зон с особыми условиями использования.

Каким будет этот Центр, и как он может выглядеть читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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