Путешественники завалили мусором въезд в поселок Карелии

Жители поселка Тиурила Лахденпохского района пожаловались на свалку, устроенную, по их словам, туристами и проезжающими автомобилистами.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители поселка Тиурила и рассказали, что на повороте с федеральной трассы СПб-Сортавала на п.Тиурула 171-й км – "так сказать, лицо поселка" - находится свалка мусора, и "создана она явно не местными жителями, а туристами и просто проезжающими".

"Они же (туристы- ред.) заваливают мусором популярное место отдыха, остров Кильпола, в двух километрах дальше п.Тиурула, на Ладоге, предоставив жителям разгребать их свинство", - возмущаются местные жители.

Активисты из поселка Тиурила прислали в редакцию фото свалки на повороте к их населенному пункту, сделанные с разницей в полгода, где видно, что ничего не изменилось, только мусора стало больше.

"Опубликуйте, пожалуйста, фотографии мусорной свалки в Хийтольском поселении, хронически не убирающуюся, может быть, хоть так администрация, прокуратура или ВАД обратят на нее внимание", - обратились в редакцию с просьбой местные жители.