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Путин дал поручение выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми

Новости. Общество
20:40, 03 Мая 2021
фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент Владимир Путин поручил правительству в августе этого года выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет.

Об этом сообщает Lenta.ru cо ссылкой на текст поручения президента по итогами послания Путина Федеральному собранию.

Доклад — до 1 сентября 2021 года», — сказано в поручении 

 Для школьников с инвалидностью будет предусмотрен особый порядок осуществления выплаты.

Перечень поручений состоит из 18 пунктов. Так, с 1 июля кабмин должен обеспечить ежемесячные выплаты в размере половины прожиточного минимума беременным россиянкам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и встали на учет в ранние сроки беременности. С 1 июля такую же сумму будут получать нуждающиеся неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

До 15 сентября правительство должно подготовить доклад о разработке «подходов к созданию целостной системы мер поддержки семей с детьми в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что практически все поручения президента в послании были оформлены за три дня в законопроекты и проекты нормативных правовых актов.

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