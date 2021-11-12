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Путин готов выступить в суде адвокатом Деда Мороза

Новости. Политика
20:30, 23 Декабря 2021
фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

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Президент России посоветовал проанализировать свое поведение юристу из Санкт-Петербурга, который захотел судиться с Дедом Морозом из-за неисполненных желаний.

Владимир Путин заявил 23 декабря журналистам, что готов выступить в суде адвокатом Деда Мороза. Так глава российского государства прокомментировал слова одного из участников президентской пресс-конференции, который рассказал Путину об иске юриста из Санкт-Петербурга к Деду Морозу, не исполняющему его желания.

«Поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то, что мешает Деду Морозу одаривать его к праздникам», — цитирует Путина РБК.

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