Путин готов выступить в суде адвокатом Деда Мороза

Президент России посоветовал проанализировать свое поведение юристу из Санкт-Петербурга, который захотел судиться с Дедом Морозом из-за неисполненных желаний.

Владимир Путин заявил 23 декабря журналистам, что готов выступить в суде адвокатом Деда Мороза. Так глава российского государства прокомментировал слова одного из участников президентской пресс-конференции, который рассказал Путину об иске юриста из Санкт-Петербурга к Деду Морозу, не исполняющему его желания.

«Поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и, может быть, найдет то, что мешает Деду Морозу одаривать его к праздникам», — цитирует Путина РБК.