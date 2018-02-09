Путин надеется на отмену санкций и нормализацию отношений с Западом

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Президент России Владимир Путин надеется, что политика санкций вскоре надоест ее инициаторам и Россия выйдет на нормальные отношения с Западом.
Об этом глава государства заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передают "Известия".
"Политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях — это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам", — сказал Путин.
Ранее Евросоюз принял решение не ужесточать санкции против России, несмотря на разногласия во взглядах на воссоединение Крыма с Россией и ситуацию на юго-востоке Украины.
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