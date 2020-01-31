Путин назначил зарплату Медведеву на новой должности

Бывший премьер-министр России не потерял в деньгах на новой должности.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о денежном вознаграждении заместителю председателя Совета безопасности страны. Согласно президентскому указу, зарплата Дмитрия Медведева, который назначен на эту должность, составит почти 619 тысяч рублей в месяц.

Как отмечают наблюдатели, бывшему премьер-министру России удалось сохранить прежний размер оплаты труда на новой должности. А к установленному президентским указом размеру денежного вознаграждения полагаются всевозможные надбавки и премии.