Путин назвал дату проведения Парада Победы

Президент России Владимир Путин назначил даты проведения Парада Победы и Бессмертного полка, пишут РИА Новости.

По словам главы государства, Парад Победы, пройдет 24 июня. Владимир Путин приказал начать подготовку к этому событию. Министру обороны Сергею Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски.

Путин также отметил, что при марше "Бессмертного полка" сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию, поэтому его планируется провести 26 июля, после Парада ВМФ.

Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне должен был состояться 9 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавируса, пишут РИА Новости.