Путин не увидел ничего неожиданного в росте цен с начала 2019 года

Президент Владимир Путин попросил первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину обратить внимание на динамику роста цен в начале 2019 года.

"Ничего там такого неожиданного [с инфляцией], я понимаю, не происходит, тем не менее есть вопросы, требующие дополнительного внимания с вашей стороны, имею в виду плановые показатели", – сказал Путин на совещании с членами правительства. Президент также заметил, что свои функции по контролю за инфляцией должна эффективно выполнять Федеральная антимонопольная служба, передают "Ведомости".

По итогам 2018 г. инфляция в России превысила прогноз правительства и ЦБ и составила 4,3% против минимальных в современной истории страны 2,5% в 2017 г. Рост цен начал ускоряться во второй половине года, реагируя на предстоящее повышение ставки НДС с 18 до 20% с начала 2019 г. C 1 по 14 января этого года цены выросли на 0,65%, инфляция в годовом выражении превысила 4,7%. Для сравнения: за весь январь 2018 г. цены увеличились на 0,3%.

ЦБ предупреждал, что в первом полугодии 2019 г. годовая инфляция из-за повышения НДС может ускориться до 5,5–6%, а по итогам года составит 5–5,5%. Минэкономразвития ждет пиковой инфляции к концу марта 2019 г., а по итогам года – 4,3%.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил в среду, что текущие данные Росстата свидетельствуют о том, что инфляция в начале 2019 г. оказалась ниже по сравнению с ожиданиями правительства и экспертов. "У нас на январь было заложено очень серьезное повышение цен, гораздо сильнее, чем мы видим сейчас по факту", – сказал Орешкин в интервью Business FM. По словам министра, эффект на инфляцию от повышения НДС может продлиться до конца марта.

Орешкин также обратил внимание, что некоторые товары значительно подорожали с начала 2019 г., несмотря на то что для них ставка НДС осталась неизменной. В качестве примера он привел яйца и захар. Для основной части продовольствия НДС не изменился, заметил министр.