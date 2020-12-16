Путин объяснил, как без матов описать жизнь в России (ВИДЕО)

Сергей Шнуров как начинающий журналист на пресс-конференции задал Владимиру Путину вопрос: как описать эту жизнь, не используя ненормативную лексику.

Сегодня на большой пресс-конфепренции президента России Владимира Путина начинающий журналист, известный музыкант Сергей Шнуров получил возможность задать вопросы.

Сергей Шнуров спросил у Путина о "вмешательстве" русских хакеров в предвыборную кампанию и другие внутренние дела США и о том, как простому русскому человеку, каких большинство, описывать эту жизнь не используя ненормативную лексику.

"Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику", - ответил Путин и добавил, что русский язык достаточно богатый, чтобы достаточно ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике.

Также Путин поблагодарил Шнурова, что он не использовал ненормативную лексику при общении с ним на пресс-конференции сегодня.