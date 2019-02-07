Путин поддержал продление налоговой льготы для платных медицинских клиник

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос продлении нулевой ставки налога на прибыль для учреждений здравоохранения.

Об этом он заявил в ходе пленарной сессии форума "Деловой России" в Москве, отвечая на вопросы бизнесменов.

"Я думаю, что ваша просьба вполне обоснована. Прошу правительство это проработать, я считаю, что это правильно. Поддерживаю ваше предложение", – сказал Путин.

Льгота по налогу на прибыль медицинских организаций действует до 1 января 2020 года.

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