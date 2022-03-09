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Путин подписал закон о регистрации в России иностранных самолетов

Новости. Экономика
20:30, 14 Марта 2022
фото: © pxhere.com

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Находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний воздушные суда планируется использовать на внутренних линиях.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности. Как пишет ТАСС, с помощью этого закона России удастся сохранить парк иностранных воздушных судов и эксплуатировать их на внутренних линиях.

Сертификация самолетов будет осуществляться с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс. Как говорится в пояснительной записке, закон направлен на обеспечение бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер.

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