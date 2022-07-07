Путин поговорил с капитаном нового рыболовецкого судна из Карелии после поднятия флага (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флагов на новых рыболовецких судах, в числе которых был траулер «Гандвик», построенный для компании из Карелии.

В режиме олайн-конференции президент пообщался с капитаном «Гандвика» и попросил его рассказать о ярусном лове. После беседы капитан пригласил главу государства посетить судно.

«Гандвик» принадлежит карельскому предприятию ООО «Рыболовецкая компания «Вирма» из Беломорского района.

Как сообщает сайт «Корабел.ру», траулер предназначен для высокотехнологичного и экологического способа лова. На судне установлены автоматизированные линии установки и выборки ярусов, включена система шоковой заморозки вылова, переработки и хранения.

Автономность судна составит 45 суток, производственные мощности рыбофабрики позволят обрабатывать до 30 тонн рыбы в сутки. Планируется, что районы плавания будут простираться в водах Северной акватории Атлантического океана, Баренцева и Норвежского морей.