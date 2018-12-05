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Новости. Общество
21:05, 05 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей

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ладимир Путин посетил форум добровольцев России, осмотрел стенды благотворительных проектов и пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей в рамках акции "Мечтай со мной".

К стенду этого проекта были прикреплены конверты с желаниями, любой участник форума мог выбрать один из них и исполнить мечту. Волонтеры предложили выбрать конверт и президенту. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал претворить их в жизнь, пишет "РИА Новости".

Среди них было пожелание мальчика, который мечтает снять ролик о самолете Ил-96. Путин пообещал пригласить его в Москву, познакомить с пилотами специального летного отряда "Россия" и показать самолет.

Девочке, которая мечтает увидеть мир кино изнутри, Путин пообещал устроить экскурсию по киностудии "Мосфильм" в сопровождении ее директора Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова. Еще для одной девочки президент организует визит на телеканал RT, чтобы она взяла интервью у интересного собеседника. 

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Комментарии

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Мизантроп
2018-12-05 21:22:16
Стоит моя Россия гордо!
А как весь запад ликовал,
Когда амбал с пудовой мордой,
Как рубль, Россию пропивал.
В угаре беспробудной пьянки
Давал понять - мы все пропьем!
И потирали руки янки -
Еще немного и добьем.
Но невысокий, с ясным взглядом,
С молитвой к Богу подошел.
"Иди вперед, Я буду рядом,"
- Сказал Господь. И он пошел.
Он попросил у Бога силы.
Без шума, пыли, болтовни
Взвалил убитую Россию
На плечи хрупкие свои.
Так мать- Россия возрождалась
И становилась все сильней.
Но завопила, завизжала
Вся свора западных "друзей".
Скрипит Америка зубами...
Да им, убогим, не понять,
Что НИКОГДА вот этот парень
Не посрамит Россию-мать.
И возвышается над миром
Улыбкой светлой и простой
Непобедимый князь Владимир -
Достойный сын Руси святой!

Здоровья ему!!! Берегите.
Гость
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