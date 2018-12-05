Путин пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей

ладимир Путин посетил форум добровольцев России, осмотрел стенды благотворительных проектов и пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей в рамках акции "Мечтай со мной".

К стенду этого проекта были прикреплены конверты с желаниями, любой участник форума мог выбрать один из них и исполнить мечту. Волонтеры предложили выбрать конверт и президенту. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал претворить их в жизнь, пишет "РИА Новости".

Среди них было пожелание мальчика, который мечтает снять ролик о самолете Ил-96. Путин пообещал пригласить его в Москву, познакомить с пилотами специального летного отряда "Россия" и показать самолет.

Девочке, которая мечтает увидеть мир кино изнутри, Путин пообещал устроить экскурсию по киностудии "Мосфильм" в сопровождении ее директора Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова. Еще для одной девочки президент организует визит на телеканал RT, чтобы она взяла интервью у интересного собеседника.