Путин попросил россиян брать больничный при наличии больных домочадцев

Президент России Владимир Путин попросил россиян брать больничный, если родственники дома болеют COVID-19.

Президент России Владимир Путин попросил россиян брать больничный, если родственники дома болеют коронавирусом, это позволит не подвергать риску других людей — знакомых, друзей и коллег. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я обращаюсь сегодня ко всем нашим гражданам: дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят, тем не менее, нужно это сделать», — сказал Путин на совещании с правительством РФ в режиме видеоконференции.

«Тем самым вы не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей и коллег по работе», — добавил глава государства.

«Я прошу Минздрав отслеживать, как идет выдача таких больничных в регионах, а власти субъектов РФ прошу контролировать самоизоляцию таких граждан. Сделать это, естественно, нужно деликатно, с уважением к людям», — отметил президент.