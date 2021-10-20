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Путин попросил россиян брать больничный при наличии больных домочадцев

Новости. Общество
20:30, 20 Октября 2021
фото: © kremlin.ru

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Президент России Владимир Путин попросил россиян брать больничный, если родственники дома болеют COVID-19.

Президент России Владимир Путин попросил россиян брать больничный, если родственники дома болеют коронавирусом, это позволит не подвергать риску других людей — знакомых, друзей и коллег. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я обращаюсь сегодня ко всем нашим гражданам: дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят, тем не менее, нужно это сделать», — сказал Путин на совещании с правительством РФ в режиме видеоконференции.

«Тем самым вы не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей и коллег по работе», — добавил глава государства.

«Я прошу Минздрав отслеживать, как идет выдача таких больничных в регионах, а власти субъектов РФ прошу контролировать самоизоляцию таких граждан. Сделать это, естественно, нужно деликатно, с уважением к людям», — отметил президент.

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Комментарии

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Раненый
2021-10-20 21:20:38
Он и бедность просил ликвидировать, ещё лет 10 назад....
Саныч
2021-10-20 20:48:46
Ему лет 15 пора на больняк выходить.
Кир
2021-10-20 20:55:25
Саныч, где преемник? Нет его или неизвестен. Согласен с тобой. Но в России не всё так просто. :)
Кир
2021-10-20 20:33:08
Мне жалко президента. Чем приходится заниматься - уму непостижимо.
ПлачУ и ПлАчу
2021-10-20 21:12:42
Кир, он сам виноват, набрал балерин и гимнасток законы писать, и воров их исполнять. А вы и идите - голосуйте за енто!
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