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Путин поручил предусмотреть увеличение размера выплат нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет

Новости. Экономика
22:00, 23 Сентября 2020
фото: © Григорий Сысоев/ТАСС, архив
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Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть возможность увеличения размера выплат нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет: на данный момент размер этой выплаты составляет половину прожиточного минимума в каждом регионе.

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть возможность увеличения размера выплат семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с сенаторами в Кремле Путин напомнил о решении установить для семей с низким доходом выплаты на детей этого возраста. Размер этой выплаты пока составляет половину прожиточного минимума в каждом конкретном регионе, или 5,5 тыс. рублей в среднем по стране. Глава государства также указал на то, что ранее предполагалось оценить эффективность этой меры и при необходимости довести выплаты до размера одного МРОТ.

"Именно так мы и обязаны поступить. Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты, начиная с 2021 года. Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума в регионе", - сказал он.

Путин отметил, что "такие семьи есть, несмотря на повышение выплаты, и по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения". Он добавил также, что "это должен быть простой, удобный понятный для всех механизм". 

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