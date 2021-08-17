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Путин поручил ввести наказание за несоблюдение обязанности тушить пожары

Новости. Общество
20:30, 17 Августа 2021
фото: © kremlin.ru

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Президент России Владимир Путин ввел ответственность лиц за несоблюдение обязанности тушить пожары.

Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в нормативные акты, предусмотрев ответственность лиц за несоблюдение обязанности тушить пожары, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительству РФ … обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты РФ, предусмотрев… установление ответственности лиц, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду, и обладателей сервитута за несоблюдение ими обязанности участвовать в тушении лесных пожаров на соответствующих лесных участках», — говорится в сообщении.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-08-17 21:33:13
Раздвоение личности.
Изя
2021-08-17 21:54:07
Саныч, тут потяжелее всё будет ))) :)
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