Путин поручил ввести наказание за несоблюдение обязанности тушить пожары

Президент России Владимир Путин ввел ответственность лиц за несоблюдение обязанности тушить пожары.

Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в нормативные акты, предусмотрев ответственность лиц за несоблюдение обязанности тушить пожары, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительству РФ … обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты РФ, предусмотрев… установление ответственности лиц, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду, и обладателей сервитута за несоблюдение ими обязанности участвовать в тушении лесных пожаров на соответствующих лесных участках», — говорится в сообщении.