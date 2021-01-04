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Путин поручил выдавать привитым от коронавируса документ для выезда за рубеж

Новости. Общество
20:40, 04 Января 2021
фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче гражданам, привившимся от коронавируса, особых сертификатов и их международном признании.

Предполагается, что эти документы могут быть использованы для въезда и выезда за рубеж, а также пересечения границ иностранных государств. Ответственным за это назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт Кремля.

В конце декабря появление соответствующего документа, ставшего известным, как паспорт вакцинированного или "ковид-паспорт", анонсировал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сервис по выдаче данных сертификатов, по его словам, заработал с 1 января на базе системы госуслуг.

 

В России неоднократно поднималась тема введения "ковид-паспортов" для вакцинированных от коронавируса. Данную идею одобрял директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, который говорил, что это "совершенно правильная вещь". В то же время в комитете Госдумы по охране здоровья выступали против инициативы, также ее критиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По последним данным, прививку от коронавируса получили более 800 тысяч российских граждан.

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