Путин потребовал увеличить доходы россиян

Президент России Владимир Путин потребовал добиться опережающего роста доходов населения и увеличение инвестиций в регионах из списка "отстающих".

Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, сообщает Лента.ру.

Ранее россияне заметили падение своих доходов на четверть. Об этом говорится в исследовании Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2021, посвященном развивающимся странам.

Жители России также возглавили антирейтинг по возможности делать накопления. Только 55 процентов опрошенных сообщили, что хотят увеличивать сберегаемые ежемесячно средства. Кроме того, россияне оказались максимально скептичны по отношению к инфляции. По состоянию на январь ее ожидали 75 процентов респондентов.

В прошлом году Владимир Путин отмечал, что доля россиян, которых можно отнести к среднему классу, превысила 70 процентов. Он отсылал к методологии Всемирного банка, которая опирается на минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Если учитывать российский уровень МРОТ, то для отнесения к среднему классу надо получать 19 тысяч рублей в месяц.