Путин повысил оклады федеральным чиновникам

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.

Как сообщают "Известия", соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации в понедельник, 13 июля.

"Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих <…>", - говорится в указе.

Индексация, в частности, коснется дипломатических работников МИД РФ и сотрудников диппредставительств, консульских учреждений и территориальных органов министерства на территории России.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания.

В октябре прошлого года Путин подписал указ об увеличении зарплаты президента и председателя правительства России на 4,3%. В сентябре 2019 года Путин повысил зарплату на те же 4,3% некоторым категориям государственных служащих.