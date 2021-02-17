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Путин предложил подумать о продуктовых сертификатах для малоимущих

Новости. Экономика
20:40, 17 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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Президент считает, что в этой инициативе есть плюсы и минусы.

С инициативой введения в стране продуктовых сертификатов для малоимущих выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями думских фракций, которая состоялась 17 февраля. По словам Жириновского, нуждающиеся граждане могли бы воспользоваться таким сертификатом в магазинах или отделах для малоимущих, как это делается в других странах.

"Мы с вами уже обсуждали это, и в правительстве я поручал поговорить на эту тему, – ответил главе ЛДПР Путин. – Есть и плюсы, и проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно".

Вместе с тем, как пишет РБК, президент отметил, что отметил, что вопрос о введении продуктовых сертификатов, возможно, сейчас не столь актуален, как в разгар эпидемии коронавируса.

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