Путин уволил главу ФСИН России

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников освобожден от должности.

Как сообщается на сайте Кремля, в четверг, 25 ноября, президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу ФСИН Александра Калашникова.

«Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний», — гласит Указ резидента.

Его сменит замглавы МВД Аркадий Гостев.



"Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности", - говорится в другом указе.