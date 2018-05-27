Путин 7 июня пообщается с жителями России

Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет в четверг, 7 июня, мероприятие начнется в 12.00.

Прямая линия с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень в четверг, 7 июня, сообщает РБК.

"Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение", — пояснила пресс-служба главы государства.

Трансляцию будут вести телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Вопросы президенту можно отправить по телефону Единого центра обработки сообщений, по СМС, через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, выйти на прямую связь с президентом можно будет через приложения "Москва–Путину" и "ОК Live".

Би-би-си со ссылкой на источники сообщала, что формат программы на этот раз существенно изменится: впервые за десять лет прямая линия пройдет без зрителей в студии. Собеседник издания пояснил, что на такой шаг пошли, чтобы максимально сосредоточиться на вопросах телезрителей, которые президенту будут выводить на экраны в студии.

В 2017 году прямая линия с президентом состоялась 15 июня.