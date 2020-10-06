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Путин вспомнил Карелию, говоря о "хищнической вырубке леса"

Новости. Экономика
15:30, 07 Октября 2020
фото: kremlin.ru
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Лесозаготовки в республике растут, а отрасль декларирует убытки.

Выступая 6 октября на встрече с руководителями парламентских фракций, президент России Владимир Путин объяснил свои намерения прекратить с 1 января 2022 года экспорт необработанной древесины. По словам Путина, невозможно больше терпеть хищническую вырубку леса.

"Если ничего не делать в этом направлении – у нас вообще (мы самая богатая лесом страна) не останется ничего. А рубят-то где? Рубят где инфраструктура есть (это, пожалуйста, та же самая Карелия, Центральная Россия), или там, где легче вывезти за рубеж (например, на Дальнем Востоке)", – заявил глава государства.

По данным Росстата, за январь-август нынешнего года объем производства необработанных лесоматериалов в Карелии составил более 5 миллионов кубометров и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос на 11,8%. При этом лесозаготовительная отрасль республики официально декларирует миллионные убытки, и доля убыточных предприятий в ней оценивается в 60%.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Честный старик
2020-10-07 16:44:32
Четко отлаженная схема воровства леса под видом "развития отрасли" существует лет 20 как, видать надо дать народу вырастить загубленные леса и подать это под видом прекращения разворовывания? Или как? Так говорят люди....
кир
2020-10-07 16:29:55
Уже писал о передаче Эдуарда Петрова, команда которого засняла, как белыми ночами ворованный лес возили в Финляндию. Команда Худилайнена заявила, что врёте вы. Этого в Карелии нет и не было.Потом Худи перевели на другую работу. А материалы остались ждать Путина.
Вася
2020-10-07 16:15:46
Олигархично-оффшорная структура государства не предполагает повышение уровня жизни людей. Главная цель современных "патриотов" во власти выжать из народа, как с лимона, последние соки и свалить за рубеж .
Бездельник
2020-10-07 16:01:07
Объем лесозаготовок вырос, а отрасль терпит убытки. Напрашивается вопрос - а куда, в чей карман уходят денежные ручейки с экспорта леса??? И что об этом думает прокуратура??? :)
zanoza
2020-10-07 16:23:16
Бездельник, никто ни о чём не думают, потому как всем проплачено.
Бездельник
2020-10-07 16:38:05
zanoza, Вот и я об этом. Рабочий учит сына - зарабатывать деньги, миллионер - работать с деньгами, чиновник - создавать обстоятельства, когда придут к нему с деньгами. :)
zanoza
2020-10-07 15:53:16
Жалкие поползновения по наведению порядка в лесной отрасли! Никому по-настоящему не надавали по рукам за хищническую вырубку леса, а проблема поднималась и не раз, но замалчивалась за большие деньги.
Гость
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