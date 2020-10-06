Путин вспомнил Карелию, говоря о "хищнической вырубке леса"

Лесозаготовки в республике растут, а отрасль декларирует убытки.

Выступая 6 октября на встрече с руководителями парламентских фракций, президент России Владимир Путин объяснил свои намерения прекратить с 1 января 2022 года экспорт необработанной древесины. По словам Путина, невозможно больше терпеть хищническую вырубку леса.

"Если ничего не делать в этом направлении – у нас вообще (мы самая богатая лесом страна) не останется ничего. А рубят-то где? Рубят где инфраструктура есть (это, пожалуйста, та же самая Карелия, Центральная Россия), или там, где легче вывезти за рубеж (например, на Дальнем Востоке)", – заявил глава государства.

По данным Росстата, за январь-август нынешнего года объем производства необработанных лесоматериалов в Карелии составил более 5 миллионов кубометров и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос на 11,8%. При этом лесозаготовительная отрасль республики официально декларирует миллионные убытки, и доля убыточных предприятий в ней оценивается в 60%.