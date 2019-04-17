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Новости. Общество
22:00, 17 Апреля 2019
фото: TIME

Путин второй год подряд не вошел в список самых влиятельных людей по версии Time

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Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2019 год.

Второй раз подряд в перечень не включили президента России Владимира Путина. До этого глава государства попадал в список шесть раз (в частности, три года подряд в 2015, 2016 и 2017). В 2007-м Time также назвал его "Человеком года", пишет "Коммерсантъ".

В новом рейтинге журнала категорию "Лидеры", куда обычно включат политиков, возглавила спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси. Помимо нее в эту категорию вошли, в частности, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, председатель КНР Си Цзиньпин, кронпринц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Зайд ан-Нахайян.

Также в список включены папа римский Франциск, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, американский спецпрокурор Роберт Мюллер и самая молодая конгрессвумен США Александрия Окасио-Кортес.

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